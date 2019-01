Gut gegeben: Kita freut sich über Techniktürme

Langenfeld Förderverein und Sponsoren ermöglichen Neuanschaffung für Götscher Weg.

Der Förderverein der städtischen Kindertageseinrichtung Götscher Weg in Richrath hat zusammen mit Vertretern der Stadt-Sparkasse, des Industrievereins und der RWR Remondis Wertstoff-Recycling GmbH & Co. KG zwei Techniktürme an die Kita-Kinder übergeben. Dank der Unterstützung der Sponsoren und eines Eigenanteils des Fördervereins konnten die beiden Techniktürme erworben werden.