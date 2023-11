Kitas schränken Öffnungszeiten ein Kita-Eltern im Krisenmodus

Langenfeld · Die Lage in den Kitas spitzt sich immer mehr zu. Überall fehlt das Personal in den Kindertagesstätten. Die Awo-Kita an der Rheindorfer Straße in Mehlbruch-Gieslenberg trifft es gerade besondes hart.

28.11.2023 , 16:41 Uhr

Die Personallage in den Kitas spitzt sich landesweit zu. Foto: dpa/Uwe Anspach