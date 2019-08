Hingehen : Kirmes in Reusrath bietet auch viel für Kinder

„Das Schützenfest kann kommen“, sagt Brudermeister Ralf Meschkewitz. Foto: RP/Schützen

Langenfeld Für den Schützenumzug am Sonntag werden noch Blumenkinder gesucht. Festauftakt ist heute.

Für ihr heute startendes Schützenfest haben die Reusrather St. Sebastianer auch für den Nachwuchs einiges vorbereitet. Brudermeister Ralf Meschkewitz spricht sogar von einem eigenen „Kinderschützenfest“.

Am Samstag, 18. August, öffnet um 15 Uhr die Kirmes auf dem Reusrather Platz: mit Autoscooter, Kinderkarussell, Enten angeln und der Schießbude. Auch die Feuerwehr wird mit einem Einsatzwagen vor Ort sein und lädt alle Kinder zum Entdecken ein. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Am Infostand der Jungschützen erhält der Nachwuchs ein Getränk und eine Pommes gratis. Die Kalorien können anschließend auf der Hüpfburg, im Basti-Bus beim Basteln oder Schnitzen oder bei den Aktionen der Germania-Reusrath-Jugend verbrannt werden. Im Angebot ist überdies ein Kinderschminken mit Glitzertattoos für kleine Prinzen und Prinzessinnen. Zudem bietet die Bruderschaft für alle Kinder ab sechs Jahren ein Lichtpunktgewehrschießen an. Wer beim Ringeschießen gewinnt, wird noch am

selben Abend zum neuen Reusrather Kinderkönig oder zur Kinderkönigin gekrönt und löst so die vierte Reusrather Kinderkönigin Emma Paeschke ab. Wer keine Lust auf Schießen hat, kann zum Beispiel eine Runde mit der Kindereisenbahn drehen.

Für den großen Festzug durch Reusrath am Sonntag, 18 Uhr, fragt Mitorganisatorin Stephanie König: Wer möchte Blumenkind werden? Wer Lust hat, die Sebastianer zu begleiten, soll um 17.30 Uhr zum Innenhof der Opladener Straße 158 kommen. Dort erwartet die Kinder Nicole Kraft, die den Nachwuchs begleiten wird. Fragen beantwortet sie unter Telefon 0171 8854115.

Das Hauptprogramm des Schützenfestes der Reusrather Bruderschaft von 1468 startet am heutigen Freitag mit „Rock am Platz“ mit den „Black Remains“ und den „Jim Button´s“ ab 19 Uhr. Von 19 bis 20 Uhr ist Happy Hour, die Getränke sind dann besonders günstig.

Am Samstag gegen 18.30 Uhr ist die Kranzniederlegung am Ehrenmal, gefolgt von der Heiligen Messe in St. Barbara um 19 Uhr und einem „Kölschen Abend“ im Festzelt mit der Band „Zack!“ ab 20 Uhr.

Der Sonntag startet mit einem Frühschoppen mit dem Vereinsvogelschießen und dem Schülerprinzschießen. Beginn: etwa um 11 Uhr. Ein Startgeld wird wie immer nicht erhoben. Anmeldung direkt vor Ort.Höhepunkt ist der Festumzug mit Parade, ab 18 Uhr, anschließend Dämmerschoppen.

Am Montag ist um 9 Uhr eine Heilige Messe für die Lebenden und Verstorbenen der Bruderschaft, ehe um 11.30 Uhr das Bürger-, Jungschützen- und Königsschießen beginnt. Ab 13 Uhr gibt es Erbsensuppe. Die Krönungsandacht in St. Barbara ist um 18.30 Uhr, der Krönungsabend im Festzelt ab 19 Uhr. Der Eintritt ins Festzelt ist an allen Tagen frei.

(gut)