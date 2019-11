Langenfeld Konzert : Eindrucksvoll: Musik für den Frieden

Langenfeld In der St. Josef-Kirche haben Chöre, Orchester und Solisten die „Mass For Peace“ aufgeführt.

(og) Außergewöhnliches Konzerterlebnis in der Stadtkirche: „Frieden ist besser als Krieg“, so lautet die Botschaft von Karl Jenkins‘ „Mass For Peace“, das in der Musik die Schrecken des Krieges und das von Menschen verursachte Leid eindringlich darstellt. „The Armed Man“ ist als Gemeinschaftsprojekt mehrerer Chöre zweimal in der „rappelvollen“ Kirche St. Josef aufgeführt worden.