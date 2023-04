Rex-Kino Langenfeld Kino für Frauen und für Cineasten über 50

In der Romanze „What´s love got to do with it?“ geht es um die Dokumentarfilmerin Zoe (Lily James). Sie ist auf der Suche nach dem Richtigen. Und das ist gar nicht so einfach, zumal Dating Apps ihr immer nur Dates mit den Falschen einhandeln. Das bleibt auch nicht unbemerkt von ihrer chaotischen Mutter Cath (Emma Thompson), die Zoe mit dem ein oder anderen schnippischen Kommentar zur Verzweiflung bringt und versucht, sie mit dem Tierarzt zu verkuppeln, der ihren Hund behandelt. Zoes Kindheitsfreund und Nachbar Kaz (Shazad Latif) kennt diese Probleme nicht. Seine Partnerwahl übernehmen die Eltern, die ihn mit einer schönen Braut aus Pakistan vermählen wollen. Diese Nachricht ist ein kleiner Schock für Zoe, da sie das Konzept des Verheiratens seitens der Eltern nicht versteht. Als sie jedoch seine Reise nach London filmt, wo er eine völlig Fremde heiraten soll, fragt sie sich, ob sie von diesem Ansatz, Liebe zu finden, doch noch etwas lernen kann.