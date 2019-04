Langenfeld : Kindertanz liegt im Trend

Mit Riesenspaß sind die Kinder dabei, die freitags die Kurse in der Tanzschule „Tanz Up“ in Langenfeld besuchen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Bereits Dreijährige besuchen die Tanz-Kurse. Ihre Eltern wollen, dass sie beweglicher werden und Gleichaltrige treffen.

Freitagnachmittag, 16 Uhr: „Kindertanz“ steht auf dem Programm. In der Tanzschule Tanz Up in Langenfeld-City wuseln etwa 20 kleine Mädchen durcheinander. Dazwischen die Mütter, die beim Umkleiden helfen oder sich miteinander unterhalten .