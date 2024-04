Fahrradtouren für Groß und Klein Langenfelder Kinderradtour startet am 4. Mai

Darüber hinaus kündigt der ADFC die Sternfahrt nach Düsseldorf an. Am Sonntag, 5. Mai, wird Düsseldorf wieder die Fahrrad-Hauptstadt Nordrhein-Westfalens. Von mehr als 40 Startpunkten führt die ADFC-Sternfahrt NRW etwa 4000 Radfahrer in die Landeshauptstadt, um für ein fahrradfreundliches NRW zu demonstrieren. Der Zubringer von Langenfeld startet um 11.45 Uhr an der Stadthalle, Hauptstraße. Nachdem der ADFC im vorigen Jahr daran erinnert habe, dass das Klimaziel 1,5 Grad nur mit Radfahrenden zu erreichen ist, demonstrieren die Teilnehmer in diesem Jahr für bessere Radwege: „Radwege für alle - länger, breiter, sicher!“. Dazu gehört auch ein Netz von Radschnellwegen zwischen den Zentren. So könnte ein Viertel der Menschen für seine Wege das Fahrrad nehmen. Das ist im Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz NRW als Ziel festgelegt, erinnert der ADFC. Das sei ein toller Erfolg auf dem politischen Parkett gewesen, nun werde es höchste Zeit für die Umsetzung vor Ort.