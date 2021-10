Karneval in Langenfeld : Kinderprinzenpaar lädt zur Proklamation

Karneval in Langenfeld

Langenfeld Am Freitag, 19. November, startet der Heimatverein Postalia in die neue Session. Besonders freut sich der närrische Nachwuchs, dass es endlich losgeht.

Ein neues Kinderprinzenpaar, zwei neue Pagen und nur noch knapp drei Wochen bis zum Sessionsstart – der Heimatverein Postalia startet am Freitag, 19. November, mit dem traditionellen Kutscherball und der Kinderprinzenproklamation in der Schützenhalle Richrath in die fünfte Jahreszeit.