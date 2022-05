Kinderfest Langenfeld : Kindern trotzen dem Regen beim Fest im Park

Langenfeld Auch wenn die Sonne nicht die ganze Zeit vom Himmel strahlt, glänzen die Gesichter der Kinder umso mehr. Sie haben Spaß an den vielen Spielgeräten im Freizeitpark Langfort, die eigens für sie aufgebaut worden sind. Dass es nur eine abgespeckte Form des tradionellen Kinderfestes gibtb, hat sie wenig gekümmert.

Pünktlich zur offiziellen Eröffnung des nunmehr 38. Internationalen Kinder- und Familienfestes am Sonntag um 13 Uhr öffneten sich die Schleusen über den Freizeitpark Langfort. Der kurz einsetzende Regenschauer hielt zum Glück nicht lange, doch selbst für eine längere Regendusche waren die Besucher, vor allem die Kleinsten in ihren bunten Regenoutfits und schützenden Regenstiefeln, bestens auf alle Wetterkapriolen vorbereitet.

Die Stimmung ließen sich die Kids an diesem Nachmittag offenkundig nicht vermiesen und auch die Eltern zogen mit: Lachend und freudestrahlend tollte der Nachwuchs herum, lief vom Karussell zum Trampolin, zurück zur Bühne und hin zum Kinderschminken und Hüpfburgen. Überall im Park gab es viel zu sehen, noch mehr zum Ausprobieren und zu erleben und für die großen Besucher auch reichlich viele kulinarische Leckereien.

Gebannt standen Mutter Yvonne mit Ehemann und den beiden gemeinsamen Kindern, dem sechsjährigen Sohn und der achtjährigen Tochter, zusammen vor der Bühne und schauten sich fasziniert die Dancing Sweethearts an, wie sie elegant umherwirbelten, Räder und Purzelbäume schlugen und all das natürlich rhythmisch zur Musik. Die Tochter hatte sich soeben das Gesicht mit einem hübschen Schmetterlinsdekor verzieren lassen und wollte im Anschluss unbedingt zum Trampolinspringen. Die 43-jährige Mutter schmunzelte: „Seitdem die Kinder auf der Welt sind, kommen wir eigentlich immer zu Fest, außer die beiden letzten Jahre, wo es nicht stattgefunden hat.“ Die Mutter schätzte die Vielfalt und das Angebot. „Das ist auch dieses Jahr wieder toll. Nur schade, dass das Wetter nicht so recht mitspielt.“ Für die Kinder sei das Fest ein großer Höhepunkt im Jahr.