Langenfeld Kinderherzhilfe Beatmungsgerät : Kinderherzhilfe übergibt mobilen Inkubator für Neugeborene

Langenfeld Mit dem modernen Gerät haben die Geburtskliniken, beispielsweise in Langenfeld, es leichter, die Kinder zu transportieren.

Soditt arbeitet nach eigenen Worten schon lange mit Dr. Detlef Katzwinkel zusammen, dem Chefarzt der Geburtsklinik am Langenfelder Krankenhaus St. Martinus. Laut Soditt bleibt der Transport-Inkubator nicht nur in Solingen, sondern könne auch in den Krankenhäusern der Umgebung genutzt werden. Er werde dazu eingesetzt, Babys bei der Verlegung in andere Kliniken sicher zu transportieren. Sie könnten darin warm gehalten und künstlich beatmet werden. Viele Frauen entbinden in Krankenhäusern, in denen es – wie in Langenfeld – keine Kinderklinik gibt. Bei bedrohlichen Auffälligkeiten nach der Geburt müsse das Baby verlegt werden. „Die meisten Krankenkassen übernehmen die Kosten für solche Investitionen nicht“, erklärt Soditt. „Wir möchten trotzdem für eine gute Betreuung der Neugeborenen sorgen“.