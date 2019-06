Schule : Kinderhaus bietet in den Ferien „Sommerspaß“

Kinderhaus bietet in den Ferien „Sommerspaß“

Beim Ferienprogramm im städtischen Kinderhaus am Winkelsweg geht es um Individualität, aber auch um das Gemeinschaftsgefühl. Foto: RP/Stadt Langenfeld

Langenfeld Vom 22. Juli bis 9. August kann der Nachwuchs in Langenfeld wählen zwischen Kreativem, Bewegung und freiem Spiel.

Auch in diesem Jahr gibt es im Kinderhaus in Richrath wieder ein Sommerferienprogramm für alle Kinder von 6 bis 14 Jahren. Die Kinder können vom 22. Juli bis zum 9. August jeweils von 10.30 bis 16.30 Uhr wochenweise an verschiedenen altersgemischten Angeboten teilnehmen. Kinder berufstätiger Eltern haben die Möglichkeit, ab 8 Uhr schon die Morgengruppe zu besuchen.