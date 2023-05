Spielen, Toben und Bühnenprogramm Langenfeld lädt zum Kinderfest

Seit 40 Jahren verwandelt sich beim Internationales Kinder- und Familienfest der Freizeitpark in eine bunte Spielwiese. In diesem Jahr können sich Kinder und Familien am 20 und 21. Mai erneut auf eine breite Vielfalt an Spiel- und Bastelangeboten sowie internationale Köstlichkeiten freuen. Das Fest wird traditionell von rund 40 Ausstellern gestaltet und von vielen Attraktionen für Kinder sowie einem Bühnenprogramm für die ganze Familie begleitet.