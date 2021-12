Langenfeld Kinderimpfung : Kinderärzte impfen gemäß STIKO-Rat

Info

Das Gesundheitsamt des Kreises macht ab Freitag ein Impfangebot für Kinder zwischen fünf und elf Jahren.

Wo: Der Kreis bietet die Impfungen für Kinder in den dezentralen Impfstellen an. In Erkrath wurde die Impfstelle am Timocom-Platz 1 in Hochdahl wiedereröffnet (Mo-Frei, 10-18 Uhr). Die Hauptlast der Corona-Impfungen für Kinder tragen die Kinderärzte. Mitte der Woche sollen sie die ersten Vakzin-Lieferungen erhalten.

Terminvereinbarung: Der Kreis schaltet für die Terminvereinbarung ein Online-Tool frei. Dort können Eltern ihre Kinder in einer der sechs dezentralen Impfstellen des Kreises für die Impfung anmelden. Zu finden ist das Termin-Portal unter der Adresse www.kreis-mettmann-corona.de.

Wann: Die ersten Kinder sollen an diesem Freitag, 17. Dezember, geimpft werden. Die dezentralen Impfstellen, die freitags geöffnet haben (Hilden, Erkrath, Langenfeld) schränken dafür die Öffnungszeiten für die Allgemeinheit ein und schließen bereits um 14 Uhr. Nahtlos starten die Impfungen für Kinder, die am Freitag bis 18 Uhr laufen sollen.