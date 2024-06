In Langenfeld Kinder-Wildnis feiert Geburtstag mit einem Sommerfest

Der nächste Kinder-Wildnis-Treff findet am 10. August ab 16 Uhr in der Kinder-Wildnis am Möncherderweg statt. Dabei verwandeln sich die Kinder in Umweltdetektive, die mit Handschuhen und Gummistiefeln allem auf die Spur kommen werden, was nicht in die Natur gehört. Die Verbraucherzentrale wird dazu auch eine Müll-Rallye organisieren.