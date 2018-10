Langenfeld: Kinder- und Jugendtheater Blinklichter zeigt "Mein Freund Wondruschka"

Langenfeld: : Karten sichern für Blinklichter-Stück

Beitrag zum Langenfelder Österreich-Jahr: Hendrik Greiner (l.) und Timo Aust spielen in dem neuen Blinklichter-Stück als Wauga und Wondruschka mit. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Der Vorverkauf läuft für das neue Stück des Langenfelder Kinder- und Jugendtheaters „Die Blinklichter“.

Am 5. Dezember ist Premiere von „Mein Freund Wondruschka“ nach einem Kinderbuch (“Der Wauga“) von Christine Nöstlinger, das als Beitrag zum diesjährigen Langenfelder Ländermotto Österreich insgesamt sieben Mal auf der Bühne der Stadthalle zu sehen sein wird.

Auch in diesem Jahr gab es wieder für die Schulen ein Vorkaufsrecht. Nach Angaben von Regisseurin und Theaterleiterin Elisabeth Schafheutle soll dies gewährleisten, dass Klassen zusammenhängende Plätze erhalten. „Viele Langenfelder Schulen, aber auch aus Monheim und Hilden haben das Angebot genutzt.“ Die beiden Wochenendvorstellungen am Samstag und am Sonntag seien davon ausgenommen.

„Wir freuen uns über diesen tollen Zuspruch“, sagt Theaterpädagogin Schafheutle. „In vielen Klassen ist es eine liebgewonnene Grundschultradition, gemeinsam mit den Eltern eine Blinklichter-Vorstellung zu besuchen, trotz des organisatorischen Aufwands.“ Dieses Engagement mache sich bemerkbar: Für viele Blinklichter war der Besuch mit der Klasse nach Schafheutles Worten „die Initialzündung, um selbst mitzumachen und später einmal auf der Bühne zu stehen“.



So wie es Hendrik Greiner und Timo Aust als Wauga und Wondruschka in dem neuen Stück tun. Die gebürtige Wienerin Nöstlinger, die im Sommer mit 81 Jahren starb, zählt zu den namhaftesten, deutschsprachigen Kinderbuchautorinnen. Seit dem Erscheinen ihres Werks „Der Wauga“ sind laut Schafheutle gut vier Jahrzehnte vergangen. Entsprechend sei für die Blinklichter die Bühnenfassung der heutigen Zeit angepasst worden. „So ist ein Smartphone ein wichtiges Detail der Geschichte, das im Buch noch gar keine Rolle spielen kann. Wer hätte in den 70er Jahren gedacht, schnurlos telefonieren zu können?“ Wesentlich an der Geschichte seien indes nicht die technischen Veränderungen, sondern das Thema Freundschaft. „Eine tief empfundene Kinderfreundschaft hat damals wie heute eine große Bedeutung im Leben jedes Menschen.“

Premiere ist am Mittwoch, 5. Dezember, 16 Uhr in der Stadthalle, Hauptstraße 133. Weitere Vorstellungen folgen am 7. (18 Uhr), 8., 9. (jeweils 15 Uhr), 11., 12. und 13. (jeweils 16 Uhr) Dezember. Tickets kosten im Vorverkauf je nach Sitzreihe 6, 9 oder 11 Euro, an der Abendkasse jeweils drei Euro mehr.

(mei)