Kinder- und Jugendchor Langenfeld Casting für neues Musical startet

(og) Der „Langenfelder Kinder- und Jugendchor 1975“ (LAKiJUC) feiert im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass soll im März 2025 das Musical „Emil und die Detektive“ aufgeführt werden. Das Stück folgt dem Buch von Erich Kästner, Musik und Text für dieses 90-minütige, schwungvoll-fröhliche Familienmusical sind von Marc Schubring und Wolfgang Adenberg. Für Sonntag, 21. April, ab 11 Uhr lädt der LAKiJUC zum Casting ein: Gesucht werden noch Jungen zwischen acht und 18 Jahren – auch für Solorollen. Die Bewerber sollten Freude daran haben, sich mit Text oder Gesang und Spiel auf der Bühne gemeinsam mit anderen Kindern und Jugendlichen zu bewegen. Vorerfahrungen sind nicht erforderlich. Infos über den LAKiJUC gibt es unter www.kinderchor-langenfeld.de. Die Proben beginnen am 1. Juni und enden mit sechs Aufführungen am 14., 15. und 16. sowie am 29. und 30. März 2025 in den Stadthallen Langenfeld (Schauplatz) und Hitdorf. Das Casting findet in der Aula der Prismaschule, Fröbelstraße 25, statt. Anmeldung unter Telefon 02173 2607417 oder 0151 21736274 oder per Mail an chorleiterin@kinderchor-langenfeld.de