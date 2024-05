Am 2. und 26. Mai in Langenfeld Internationales Kinder- und Familienfest im Freizeitpark Langfort

Am Samstag, 25. Mai, 15 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 26. Mai, 12 bis 18 Uhr, öffnen sich wieder die Tore des Freizeitparks Langfort, um Kindern und Familien eine breite Vielfalt an Spiel- und Bastelangeboten sowie leckere internationale Köstlichkeiten zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Das beliebte Fest wird von rund 40 Ausstellern gestaltet und von vielen Attraktionen für Kinder sowie einem spektakulären Bühnenprogramm für die ganze Familie begleitet. Dank der Sponsoren Stadt-Sparkasse Langenfeld und dem Verein „Mensch hilft Mensch“ konnte das Programm in diesem Jahr noch attraktiver gestaltet werden.