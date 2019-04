Versteckte Orte : Kinder staunen über die Kirchenorgel

St.-Josef-Kantor Matthias Krella erklärt Drittklässlern der Don-Bosco-Schule die „Königin der Instrumente“. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Zu den etwas versteckteren Orten einer Kirche zählen der Arbeitsplatz des Organisten und der Raum oben im Glockenturm. Die Drittklässler der Don-Bosco-Schule haben beides besichtigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Gutmann

Seit Donnerstagabend schweigen in den Kirchen die Glocken und die Orgel. Bis zur bevorstehenden Osternacht begleitet diese Stille das Gedenken an Christi Leiden, Tod und Grabesruhe, ehe die Klangkörper seine Auferstehung verkünden. So volltönend, dass es den meisten Gläubigen im Gottesdienst der Osternacht jedes Mal wie ein wohliger Schauer durch Mark und Bein fährt. Die Drittklässler der Langenfelder Don-Bosco-Schule bekamen Orgel und Glocken kürzlich nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen.

An einem Freitag in der Fastenzeit hatten die Kinder von der Fröbelstraße einen ganz besonderen Unterricht: Nach einem Kirchenquiz mit Gemeindereferentin Britta Schöllmann bestiegen sie den Kirchturm von St. Josef in der Stadtmitte, lernten viel über die Glocken und genossen den Ausblick über Langenfeld. „Das ist schon ganz schön hoch“, waren sich die Schüler einig. Die hölzerne Treppe zu den Glocken verlangte beim Auf- und Abstieg reichlich Vorsicht, Schritt für Schritt.

Info

Vom Turm ging es an die Orgel. Dort empfing St.-Josef-Kantor Matthias Krella die Kinder. Die waren schon sehr aufgeregt, da sie das Thema „Orgel“ gerade ausführlich im Musikunterricht durchgenommen hatten. „Es ist schön, mit welchem Interesse die Kinder diesem Instrument begegnen“, freute sich Barbara Gaßmann, Klassenlehrerin der 3 b. Krella gewann sehr schnell die Aufmerksamkeit der Schüler. Zuerst schauten sie sich die Orgel von außen an, dann durfte jedes Kind einmal in das größte aller Instrumente hineinklettern. „Das war besonders cool“, findet nicht nur der achtjährige Tom.