Kidical Mass in Langenfeld Schüler treten für sichere Radwege in dei Pedale

Neben den vielen kleinen und großen Fahrrädern, sind auch Tandems zu erkennen. Außerdem ein Einrad. Jasmin ist eine leidenschaftliche Einrad-Fahrerin. „Ich kann es, seit ich sechs bin, aber professioneller mache ich es erst seit drei Jahren“, verriet sie. Zehn Kilometer zu fahren, ist für die erprobte Langstreckenfahrerin keine große Herausforderung. „Ich bin einmal von Bielefeld nach Hilden gefahren“, erzählte sie. „Das waren 195 Kilometer.“ Danach sei sie aber auch ziemlich müde gewesen, gibt sie zu. Was fasziniert sie am Einrad? „Es fühlt sich frei an“, schwärmte sie. „Einräder haben was ganz Leichtes.“ Außerdem lässt es sich kostenlos mit in die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Natürlich braucht man einen guten Gleichgewichtssinn. Aber noch mehr unterscheidet das Einrad vom normalen Fahrrad. „Bergauf ist kein Problem, aber bergab fahren ist fies“, erzählte Jasmin, „weil man sich nicht rollen lassen kann.“ So müsse sie ganz schön strampeln, um mit den anderen mithalten zu können. Dafür ist sie bergauf meist schneller.