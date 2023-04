Kunstverein Langenfeld Kinder malen Bilder ihrer Stadt

Finnja liebt an den Schwadlappen vor allem, dass auf der Bronze die Lichtreflexe gut sichtbar werden. Das versucht sie, in ihrem Bild einzufangen. Und Selena denkt bei dem Bild zur SGL vor allem an ihre Oma, „die dort zum Sport geht“. Und weil ihre Großmutter bunte Farben liebt, dominiert das Bild ein leuchtendes Orange. Die Buchstaben SGL sind grün – in den Farben des Vereins und der Stadt.