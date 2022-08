Fackellauf bis Langenfeld : Kinder-Lebens-Lauf stoppt in Langenfeld

Die Kinderfackel von der Pilgergruppe aus Erkrath kommt nach Langenfeld. Nils Glagau nimmt sie in Empfang. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Erstmals macht der Sponsorenlauf auch Halt bei Unterstützer Orthomol, um die Engels-Fackel zu nehmen und weiterzureichen. Orthomol-Chef Nils Glagau nimmt sie entgegen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

(seg) Vor vier Monaten ging die zu einem Engel geformte Fackel des Kinder-Lebens-Laufs von der Bundeshauptstadt aus auf Reisen, vor ihr liegend 120 Stationen, Mitgliedseinrichtungen des Bundesverbandes Kinderhospiz. Am Montag kam die Engels-Fackel in den Händen einer Erkrather-Pilgergruppe in Langenfeld-Reusrath an, wo sie von Nils Glagau in Empfang genommen wurde. Der Inhaber und Geschäftsführer des Langenfelder Unternehmens Orthomol ist Unterstützer des Kinder-Lebens-Laufs aus Überzeugung: „Aktionen wie der Kinder-Lebens-Lauf bringen wichtige Aufmerksamkeit für die wertvolle Arbeit des Bundesverbands und auch für das Thema selbst mit sich“, sagt Glagau. „Mir als Familienvater geht die Situation der betroffenen Familien sehr nah. Die Einstellung des Verbands, den Fokus auf das Leben der Kinder und ihrer Familien zu richten, empfinde ich als besonders wertvoll.“

Bei einem kleinen Stelldichein wurde den Sponsoren – der Sparkasse Langenfeld und der Paeschke-Unternehmensgruppe – für ihre Unterstützung gedankt. Begleitet wurde der Lauf vor Ort zudem von „Hits for Hospiz“, einer ehrenamtlich tätigen, gemeinnützigen Initiative aus dem Bergischen Land, deren Anliegen es ist, Einrichtungen zur körperlichen und schmerztherapeutischen Pflege von Menschen in der letzten Lebensphase zu fördern. „Beim Lauf von Mettmann nach Langenfeld waren auch einige Kinder mit Behinderung dabei, die in einer Rikscha gefahren wurden“, berichtete Marianne Müller von Hits for Hospiz. Besondere Anerkennung erhielt ein Junge, der die gesamte Wegstrecke im Rollstuhl zurücklegte.

Die Fackel blieb über Nacht in Reusrath, um am nächsten Tag von 75 Läufern und Walkern aus Langenfeld zum sieben Kilometer entfernten Ökumenischen Hospizdienst nach Leichlingen gebracht zu werden. „Wir werden gegen 15.30 Uhr aufbrechen, hoffentlich um 16.30 Uhr in Leichlingen ankommen. Um 17 Uhr treffen wir uns dort mit Innenminister Herbert Reul“, skizzierte Müller. Der Kinder-Lebens-Lauf hat viele prominente Unterstützer, Moderatoren, Schauspieler und Comedians wie Dieter Hallervorden oder Maddin Schneider. Noch bis Oktober wird die Engels-Fackel in einer bemerkenswerten Pilgerreise durch Deutschland getragen, als Symbol der Solidarität mit den betroffenen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Pünktlich zum Welthospiztag am 7. Oktober wird die Fackel zurück in Berlin erwartet.