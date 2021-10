Jugendkunstschule Langenfeld : Kinder basteln Henkeltaschen

Beim Ferienkurs der Jugendkunstschule zeigt Bärbel Arndt den Mädchen, wie man den Behälter herstellt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In der Langenfelder Jugendkunstschule sind gerade Grundschüler kreativ und stellen aus Filz und Wolle ihre eigenen schicken Behälter her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Pauline Gutmann

Bastelscheren, Filz und Wollknäuel liegen verteilt auf einem großen Tisch, um den herum sieben Mädchen sitzen. Immer wieder ertönt der Ausruf „Ich bin fertig. Wie soll ich jetzt weitermachen“. Die Mädchen nehmen an der „Stoff- und Lederwerkstadt“ teil, die Bärbel Arndt, Dozentin an der Jugendkunstschule Langenfeld, an zwei Nachmittagen in den Herbstferien anbietet.

Es geht ein bisschen zu wie im Kunstunterricht in der Grundschule. Kein Wunder, gehen doch die sieben Teilnehmerinnen alle noch zur Grundschule. „In den ersten Stunden ist es immer besonders hektisch, weil ich den Kindern noch viel helfen muss. Für ihre Behälter brauchen die Mädchen beispielsweise Löcher, die ich mit einer Lochzange in den Filz stechen muss“, berichtet Bärbel Arndt. An den Vormittagsworkshops sei das meist noch komplizierter, weil noch mehr Kinder, im Durchschnitt zehn bis zwölf, kommen. Für einen Nachmittag seien sieben aber völlig normal. Das habe wenig mit Corona, sondern viel mehr mit der Zeit und dem Thema des Workshops zu tun.

Info Pop Art und Paint Pouring im Programm Pop Art Der nächste Workshop für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren steht unter dem Motto „‘Pop Art‘ Häuser bauen und malen wie James Rizzi“ und findet am Mittwoch, 20. Oktober, und Donnerstag, 21. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Kulturzentrum (Hauptstraße 133) statt. Es wird geklebt, gesägt und gemalt und so ein persönliches Kunstwerk aus Holz erstellt. Die Teilnahmegebühr beträgt 27 Euro. Paint Pouring Der Kurs „Paint-Pouring im Doppelpack – Wir lassen die Farben fließen“ findet am Freitag, 22. Oktober von 17 bis 20 Uhr im Freiherr-vom-Stein-Haus (Hauptstraße 83) statt. Zusammen mit ihren Eltern können Kinder ab acht Jahren mit der neuen Technik des Acrylik Fluid Paintings ihre eigene verrückte Leinwand gestalten. Die Teilnahme kostet für Eltern und Kind zusammen 20,60 Euro. Anmeldungen sind unter Tel. 02173 7944555/02173, 7944556, per E-Mail an vhs@langenfeld.de oder unter www.vhs-langenfeld.de möglich.

Auf die Frage, warum sie hier seien, antworten die Mädchen im Chor: „Meine Mama hat mich angemeldet.“ Man merkt ihnen aber an, dass sie nicht nur da sind, weil die Mama das so möchte, sondern weil sie Spaß am Basteln haben. „Außerdem können mich meine Geschwister zu Hause dann nicht nerven“, sagt eines der Mädchen. Und nach dem Kurs hat jeder seinen eigenen Behälter aus Filz mit Henkel, in den man Stifte, Schmuck und anderen Krimskrams tun kann. Dass die Kinder scharf darauf sind, zeigt sich daran, dass sie die Wollfäden, die die einzelnen Seiten der quaderförmigen Körbchen zusammenhalten sollen, eifrig mit Nadeln durch die vorgestanzten Löcher ziehen. Wenn sie mit einer Seite fertig sind, soll es direkt weitergehen. „Ich brauche neue Löcher“, heißt es dann nur.

In dem Kurs lernen die Mädchen nicht nur, wie man mit Nadel und Faden umgeht, sondern auch den Umgang miteinander. Die Mädchen müssen sich oft gedulden, weil die Kursleiterin nicht bei jedem gleichzeitig sein kann. Manchmal helfen sie sich aber auch schon gegenseitig. Wenn sie doch mal warten müssen, unterhalten sie sich. So herrscht eine sehr entspannte Atmosphäre. Das sieht auch Arndt so: „Ich bin sehr begeistert von ihnen. Sie verhalten sich sehr diszipliniert, auch in Bezug auf Corona. Die Kinder tragen immer ihre Masken und waschen sich regelmäßig die Hände. Zu Beginn mussten sie einen negativen Corona-Test vorweisen – dafür waren natürlich die Eltern zuständig – und ich desinfiziere die Tische und lüfte regelmäßig. Das nehmen sie ohne Murren hin.“

Auch wenn so ein Workshop anstrengend für die langjährige Dozentin der Jugendkunstschule ist, macht ihr die Arbeit mit den Kindern sehr viel Spaß. „Manchmal renne ich den ganzen Tag nur herum, aber für die Kinder mache ich das gerne.“ Die Frage, warum sie das schon seit mehr als 20 Jahren macht, ist damit auch beantwortet.