Mehrere Einsätze : Eingeklemmt: Kind in Richrath steckt in Baum fest

Die Langenfelder Feuerwehr berichtete am Sonntag von mehreren Alarmierungen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Langenfeld Die Feuerwehr griff zur Säge und befreite den Grundschüler.

Hin und wieder hilft die Langenfelder Feuerwehr einem übermütigen Kätzchen vom Baum. Diesmal aber wurde ein Kind heruntergeholt. Wie Pressesprecher Frank Noack am Sonntag mitteilte, wurden seine Kollegen am Freitagmorgen zur Grundschule am Zehntenweg in Richrath gerufen. Einer der Schüler war noch vor Unterrichtsbeginn in eine Astgabel geraten und darin mit einem Bein stecken geblieben. Die Feuerwehrleute sägten den Ast vorsichtig ab – und das Kind konnte unverletzt zum Unterricht.

Außerdem berichtet Noack von drei Wohnungsbränden, die allesamt glimpflich abgingen, aber dennoch eine Lehre bereithalten. Zweimal wurden die Einsatzkräfte wegen angebrannten Essens alarmiert. Zunächst war am Freitag gegen 9.50 Uhr eine Wohnung an der Straße „Landwehr“ in Wiescheid betroffen. Eine Küche im ersten Obergeschoss war stark verraucht. Die Quelle: ein Topf auf dem Herd. Die Feuerwehr brachte ihn umgehend nach draußen. Der Rettungsdienst untersuchte zwei Bewohner, einer davon wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Um 15.20 Uhr ging es zum nächsten angebrannten Essen, diesmal zu einer Keller-Wohnung an der Marie-Curie-Straße. Verletzt wurde in diesem Fall niemand. Dies gilt auch für einen Brand an der Eichenfeldstraße, wohin die Feuerwehr am Freitag gegen 20.15 Uhr ausrückte. Diesmal brannte es im Badezimmer. In der Wohnung im ersten Obergeschoss hatte ein Halogenstrahler mehrere Handtücher in Brand gesetzt. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer schnell zu löschen. „Ein Einsatz, an dem man sehen kann, wie wichtig Rauchwarnmelder sind. Ohne solche hätte der Brand ganz anders ausgehen können“, schlussfolgert Wachführer Tobias Moses mahnend.