Kerstin und Jürgen Wunderlich aus Langenfeld Turniertanz als bestes Anti-Aging

Ein imposanter Anblick: Kerzengrade steht das Ehepaar Kerstin und Dr. Jürgen Wunderlich in Tanzhaltung da. Sie im transparenten Korsagen-Kleid mit goldenem Strass und schwarzem Tüllrock. Ein passendes Collier schmückt das Dekolleté und ein Diadem schmückt die Stirn. Er im tadellosen schwarzen Anzug mit Bauchbinde um die schlanke Köpermitte. Die beiden sind im Privatleben Turniertänzer, Amateure in der höchsten Leistungsklasse und der angemessenen Altersgruppe. Immerhin sind sie 57 und 58 Jahre alt, was man ihnen nicht ansieht. Jetzt haben sie sich den Osterpokal ertanzt beim Amateur-Turnier in Köln-Porz.