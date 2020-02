Langenfeld : Keine Geldstrafe für Ex-Bordell-Chef

Langenfeld Der Richterin am Langenfelder Amtsgericht fehlte die Grundlage, den 8000-Euro-Strafbefehl durchzusetzen.

Am Ende war alles wieder gut. Die eine Hand am Cadillac, die andere irgendwo bei seiner Ginger (32) – und für die gab’s dann auch noch ein Küsschen. Es ist schließlich Valentinstag, und drinnen im Gerichtssaal war’s gerade richtig gut gelaufen für Bert Wollersheim (68).

Dorthin hatte man ihn zitiert wegen dieser Plakette hinten auf dem Nummernschild seines Cadillac Fleetwood, die sich der Ex-Bordellchef eigentlich nie so genau angeguckt hatte. Gefälschter TÜV-Stempel? Urkundenfälschung? Um Himmelswillen, wie kann dass sein? Um so was habe er sich nicht gekümmert, das hätten Andere für ihn gemacht. Vom Amtsgericht gab’s dafür einen Strafbefehl und 8000 Euro Geldstrafe, das wollte Wollersheim nicht hinnehmen. Er habe schließlich nichts gemacht und auch nichts gewusst. Dass man jetzt auch schon für Dinge bestraft wird, von denen man nichts weiß? Geht gar nicht. Dass fand offenbar auch die Amtsrichterin, die das Verfahren einstellte und Wollersheim nach fünf Minuten wieder nach Hause schickte.

Aufgefallen war die kriminelle Entgleisung bei einer Fahrzeugkontrolle in Langenfeld – und dort hatte sie auch begonnen, diese leidige Geschichte, die den Ehefrieden bei den Wollersheims für einen kurzen Augenblick getrübt hatte. Ginger hatte sich in Langenfeld die Wimpern bei ihrer „Wimpern-Tante“ machen lassen und war gerade ins Auto ihres Göttergatten eingestiegen, der sie noch in ein Düsseldorfer Nagelstudio chauffieren sollte. „Es war ein sonniger Tag. Wir haben im Auto herumgealbert“, erinnert sich Bert Wollersheim an den folgenreichen Ausflug in die Langenfelder Provinz.