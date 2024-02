Langenfeld Unfallschwerpunkt Hardt mit Kreisel nicht zu entschärfen

„Wie wäre es, wenn man den Kreisverkehr ein Stück Richtung Autobahn verschieben würde, um mehr Fläche zulasten des Ara-Geländes zu gewinnen“, fragte Detlef Jacob (BGL). Weil der rote Ring, der in einer Luftbildaufnahme das Kreiselmindestmaß markiert und bereits etliche angrenzende Vorgärten schneidet, eigentlich noch um sechs Meter erweitert werden müsste, so Zagray. Und nahe an der jetzigen Straßenkante stehen Gebäude. Zudem würde der Abbiegewinkel von der Hardt in die Schneiderstraße sehr spitz werden, wenn man die Schneiderstraße in Richtung Osten verrückte.