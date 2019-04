Mitmachen : Hobbykegler ermitteln Langenfelder Stadtmeister

Langenfeld Am 1. Mai geht’s los. Die Siegerehrung ist am 11. Mai.

Mehr als zehn Konkurrenzen umfasst die diesjährige Stadtmeisterschaft der Langenfelder Hobbykegler. Gespielt wird zunächst vom 1. bis 5. Mai in der Manni-Jung-Sportkegelhalle am Langforter Freizeitpark, Zum Stadion 91. Die fünf besten Herren-Clubs spielen am Samstag, 11. Mai, ab 16 Uhr den Stadtmeister aus.