Langenfeld : Kautschuk-Firma Arlanxeo kommt mit 120 Mitarbeitern

Langenfeld Das Chemieunternehmen Arlanxeo zieht jetzt vorübergehend in den am Langenfelder S-Bahnhof gelegenen Business-Park Katzberg ein.

Das vor drei Jahren gegründete Tochterunternehmen von Saudi Aramco, an dem bis Ende 2018 auch der Lanxess-Konzern beteiligt war, hat seinen Sitz in Maastricht und gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Anbietern für synthetischen Kautschuk. Mit etwa 120 Mitarbeitern beziehe Arlanxeo in dem Langenfelder Bürokomplex 3350 Quadratmeter, teilt der Gewerbeimmobilienmakler Corealis mit, der den Mietvertrag vermittelt hatte.

Das Chemieunternehmen werde die über drei Etagen verteilten Flächen an der Katzbergstraße 3a nur vorübergehend nutzen, sagt der Geschäftsführende Corealis-Gesellschafter Jens U. Reuther. „Bis zur Fertigstellung seines neuen Bürostandorts in Köln.“ Dieser ist laut Arlanxeo für 2020 vorgesehen. Es handele sich bei der so lange nach Langenfeld verlegten Belegschaft ausschließlich um Verwaltungsarbeitsplätze, „das heißt um Manager und Experten für die Kautschuk verarbeitende Industrie“.

Eigentümer des 2011 neben dem Großparkplatz am Langenfelder S-Bahnhof errichteten, fünfgeschossigen Bürogebäudes ist die Invesdo Grundbesitz GmbH. Nach deren Angaben hat es eine Gesamtmietfläche von 8200 Quadratmeter und mehr als 290 Stellplätze. Der Mietvertrag stellt laut Reuther für Corealis in diesem Business-Park Katzberg „den drittgrößten Büro-Abschluss in den letzten drei Jahren dar“. Größter Abnehmer von Mietflächen sei zuvor das aus Haan dorthin übergesiedelte Unternehmen Emerson Process Management mit rund 6000 Quadratmeter Bürofläche gewesen. Und die Deutschland-Niederlassung von Tomra, dem schwedischen Hersteller von Automaten für Leergutrücknahme, hatte 4800 Quadratmeter Bürofläche angemietet. Im Business-Park Katzberg hat Corealis in den letzten drei Jahren insgesamt rund 18.000 Quadratmeter an Unternehmen vermittelt.

(mei)