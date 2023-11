Langenfeld Katalysatoren aus vier Fahrzeugen ausgebaut

Im selben Zeitraum wurde der Katalysator eines Opel Movanos, der in Höhe der Hausnummer 175 an der Straße „Hardt“ parkte, gestohlen. In Immigrath war ein Transporter betroffen, ebenfalls ein Opel Movano. Er stand an der Kronprinzenstraße Nr. 86. Ein ebenfalls bestohlener Renault Master war an der Industriestraße auf Höhe der Hausnummer 16 abgestellt. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen: Die Wache in Langenfeld ist unter Telefon 02173 288-6310 erreichbar.