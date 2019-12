Nacht zu Montag : Kassenautomat in Langenfeld gesprengt

Langenfeld An der Turnerstraße gab es um kurz vor drei einen lauten Knall.

In der Nacht zu Montag haben vier bislang unbekannte Personen einen Kassenautomaten eines Parkhauses an der Turnerstraße in der Langenfelder Innenstadt aufgesprengt. Nach Angaben der Polizei schreckte gegen 2.55 Uhr ein Anwohner der Turnerstraße wegen eines lauten Knalls aus dem Schlaf. Als der Mann aus seinem Fenster schaute, sah er vier dunkel gekleidete Personen von einem zerstörten Kassenenautomaten vor einem Parkhaus an der Turnerstraße davonrennen. Das Quartett flüchtete über eine angrenzende Baustelle in Richtung "Auf dem Sändchen". „Der Zeuge reagierte vorbildlich und alarmierte sofort die Polizei“, so die Kreispolizeibehörde Mettmann. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung hätten jedoch keine verdächtigen Personen angetroffen werden können.