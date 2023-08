Kartoffelfest Langenfeld Kartoffelfest erstmals mit Regionalmarkt

(og) Das zweite Septemberwochenende ist in Reusrath traditionell für das Kartoffelfest auf dem Gelände rund um das Petry Tenniscenter, Schnepprath 4, reserviert. Zum zwölften Mal wird von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. September, in Reusrath für den guten Zweck gefeiert. Weil der Freitag im vergangenen Jahr sehr gut besucht war, hat sich das Orgateam rund um Johannes Vogelfänger gemeinsam mit dem Verein der Freunde und Förderer des SC Germania Reusrath entschlossen, das Fest wieder über drei Tage zu feiern. Los geht es am Freitag um 18.45 Uhr mit der Band Vintage, die einen rockigen Auftakt verspricht. Danach entert die Reusrather Band „Schönen Urlaub“ die Bühne. Am Samstag, 17 Uhr, wird der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Wiener das Programm eröffnen. Danach rocken die Gruppen „Backsidemonkeycastle“, „Fast4Fett“ und „Still at the Basement“ die Sparkassenbühne. Am Sonntag ist Familientag. Dieser startet um 11 Uhr mit Karaoke von Chris Bee Dee, bevor Klaus Damschen am Piano mit seinen Allstars das Programm fortsetzt. Die Tanzgruppen „Moskitogirls“ und die des Rüsrother Carnevals Comitees (RCC) wollen die Zuschauer anschließend begeistern. Die CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann kommt.