Klinkfusion Langenfeld/Hilden Kartellamt gibt jetzt grünes Licht

Vor wenigen Tagen erst war der Notarvertrag zwischen GFO- und Kplus-Geschäftsführung geschlossen worden, der die Übernahme des St. Josefs Krankenhauses aus der teilweise insolventen Kplus-Gruppe in den GFO-Verbund vorsieht. In dem Vertrag sind aber noch einige aufschiebende Bedingungen für das gemeinsame Krankenhaus, die künftigen GFO Kliniken Mettmann-Süd, enthalten. Eine wesentliche Voraussetzung war die Zustimmung des Bundeskartellamtes, die nun erfolgt ist. Auch andere Hürden sind in der Zwischenzeit erfolgreich genommen worden. Dazu zählen auch die Bestellung eines Transfusionsbeauftragten, der für den Klinikbetrieb erforderlich ist, und auch die Gewinnung einer ausreichenden Zahl weiterer Mitarbeitenden, um das Krankenhaus von Anfang an in den zentralen Bereichen sicher betreiben zu können. So ist es der GFO in den vergangenen Wochen gelungen, viele Fachkräfte über die bestehende Mitarbeiterschaft im St. Josefs Krankenhaus hinaus für die neuen GFO Kliniken Mettmann-Süd zu gewinnen.