Karnevalszug in Langenfeld Dauerregen konnte die Narren nicht bremsen

So schlecht konnte das Wetter gar nicht sein, dass die Langenfelder sich nach einigen Jahren Karnevals-Abstinenz am Samstagnachmittag in ihre trockenen Wohnzimmer verkrochen hätten. Die Stadt war voll, sehr voll, auch wenn es nass war. Die Laune war blendend trotz Regen und Sturmböen. Die Kostüme waren fantasievoll. Drei Generationen Froschköniginnen – Gaby, Ariane und Sandra – hatten am Rande des Zuges die Krötenwanderung eingeleitet. Sandra war extra aus Oldenburg in ihre Heimatstadt Langenfeld zu Mutter und Schwester gekommen, um mit ihnen endlich wieder rheinischen Karneval zu erleben. Unter ihren grünen Perücken gaben sie ein zauberhaftes Bild ab.