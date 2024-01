Karneval in Langenfeld Heimatverein lädt zu Karnevalssitzungen

Unter dem Motto „Mädche he, Junge do“ findet am Samstag, 27. Januar, eine Gemeinschaftssitzung im Carl-Becker-Saal, Hitdorfer Straße 10a, statt . Das Sitzungskonzept hat sich bereits in den 90er Jahren bewährt und wird nun wiederholt: Es gibt eine getrennte Sitzordnung, Mädchen sitzen auf der einen, die Jungs auf der anderen Seite der Saalhälfte. Nach der Veranstaltung ist eine Party im Foyer geplant. Einlass zur Gemeinschaftssitzung ist um 13 Uhr, das Programm beginnt um 14 Uhr. Der Preis für die Karten beträgt 33 Euro pro Person.