Industrieverein Langenfeld Martin Schopps kam als Überraschungsgast

Zuvor hatten die Sängerinnen Nele Scheuß und Leila Tigani, Siegerin des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert, von der Musikschule Langenfeld den Abend musikalisch eröffnet. „Uns ist der Kontakt in die Langenfelder Schulen wichtig“, so Peter Gathen. Der ehemliger Leiter der Bettine-von-Arnim-Schule koordiniert die Schulprojekte des Vereins. Mit vielen neuen Kontakten und interessanten Gesprächen, am Abend eingetaucht in die Farb-Illumination von MoVeSe Lichttechnik, klang das Sommerfest des Industrievereins aus.