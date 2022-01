Sicherheit war nicht gewährleistet : Karnevalszüge in Langenfeld abgesagt

Langenfeld Die Sicherheit rund um die Züge hätten IG Berches und RCC nicht gewährleisten können. Deswegen sagen sie ihre „geliebten Züge“ ab.

„Leider bleibt auch uns in Berches und Reusrath nichts anderes übrig, als unsere geliebten Züge, ob Lichter- oder Veedelszoch abzusagen. Wir hoffen so sehr, dass wir in 2023 endlich wieder normal durchstarten können“, teilen Stephanie Reuter, IG Berches, und Andreas Buchheim vom Rüsrother Carnevals Comitee mit. Die Organisatoren der beiden Stadtteilzüge (IG Berches und Rüsrother Carnevals Comitee e.V.) hatten bis zuletzt einen kleinen Funken Hoffnung, ihre Umzüge doch noch stattfinden zu lassen. An Anmeldungen hat es in den beiden Ortsteilen nicht gemangelt. „Dennoch müssen wir der Realität ins Auge schauen und eine Absage unserer Züge, die traditionell am Karnevalssonntag stattfinden, lässt sich nicht vermeiden“, erklärt Stephanie Reute. „Die Teams haben sich abgestimmt und ihre Entscheidung zur Absage zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger gemeinsam gefällt.“ Der Zug in der Innenstadt, der traditionell am Karnevalssamstag in Langenfeld stattfindet, wurde durch das Festkommitee Langenfelder Karneval (FLK) bereits schon Ende des Jahres abgesagt. Das FLK begrüße die Entscheidung der Organisatoren. „Bei der derzeitigen Entwicklung der Pandemie ist es nicht möglich, die Verantwortung für ein so großes Event zu übernehmen und zu riskieren, dass wir die Gesundheit aller teilnehmenden und zuschauenden Karnevalisten in Gefahr bringen", erläutert Rainer Broichgans, Geschäftsführer des FLK. Die Orga-Teams hätten gute Schutz- und Hygienekonzepte entwickelt, aber sie könnten nicht garantieren, dass sich nicht doch jemand auf den Karnevalszügen ansteckt. „Beim Karnevalszug in Berches, wie auch beim Lichterzug in Reusrath hat man über eine Einfriedung des Zugweges nachgedacht, damit ein kontrollierter Einlass hätte gewährt werden können“, sagt Andreas Buchheim vom RCC. Dies ließe sich in der Innenstadt gar nicht erst durchführen. Da aber nahezu alle Karnevalszüge in der Umgebung abgesagt wurden, hätte es die Organisatoren vor weitere Probleme gestellt, wenn die beiden Ortsteile Berghausen und Reusrath im schlimmsten Fall von Zuschauern aus fern und nah „überschwemmt“ worden wären. „Denn dann lässt sich auch der persönliche Schutz eines jeden Einzelnen, ob Zugteilnehmer oder Zuschauer, nicht mehr garantieren.“ Die Tanzgarde des RCC e.V., das Bercheser Dreigestirn sowie das Langenfelder Prinzenpaar, Rheinsternchen und die Echten Fründe stünden aber bei möglichen Veranstaltungen, die nach Corona-Schutzverordnung möglich sind, für Auftritte, Tänze und Darbietungen zur Verfügung. Alle Gruppierungen seien vollständig geimpft und teilweise geboostert. Auftritte bei Open-air-Veranstaltungen im Außengelände von Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen, Unternehmen oder in Hallen wären möglich.