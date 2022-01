Langenfelder Karneval : Rüsrother sagen Karnevalsparty ab

Langenfeld Die 2. Langenfelder Karnevalsparty im Carl-Becker-Saal am Samstag, 15.Januar, findet nicht statt. „Wir sehen als Rüsrother Carnevals Comitee keine Möglichkeit, eine Veranstaltung dieser Größenordnung in Zeiten der Pandemie bedenkenlos durchzuführen“, sagt Andreas Buchheim, Vorsitzender des Reusrather Karnevalsvereins.

Seit der Sitzung der Länderchefs mit dem Bund in der vergangenen Woche ist den Karnevalisten klar, dass sie um eine freiwillige Absage nicht herumkommen. Dabei bleibt die Hoffnung, dass sie die entstandenen Kosten, unter anderem für die Honorare, zumindest in Teilen aus dem Kulturfonds des Bundes erstattet bekommen. Ob Landesmittel fließen, sei immer noch unklar, so der Vorsitzende.