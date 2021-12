Sitzungen in Langenfeld : Karnevalisten entwerfen Brandbrief

Langenfeld Die Langenfelder Narren verschieben ihre Absage-Entscheidung auf kommenden Mittwoch. Die Stimmung in den örtlichen Vereinen ist gereizt.

Die Langenfelder Karnevalisten sind richtig sauer auf die Landesregierung. Am Donnerstagabend saßen die Vorsitzenden zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten. „Wir haben beschlossen, einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten zu schicken“, sagt Hans-Werner Jansen, Präsident des Festkomitees Langenfelder Karneval. Während der Sitzung sei noch keine Entscheidung getroffen worden, ob die Innenveranstaltungen jetzt abgesagt werden. „Bis zum kommenden Mittwoch, 22. Dezember, werden sich die Vereine Gedanken machen. Allerdings sind wir alle sehr verärgert, dass es sich die Landesregierung so leicht macht. Es kann nicht sein, dass das Land die finanzielle Verantwortung der Absagen auf die Vereine schiebt.“ Und die würden, so sehe es derzeit aus, „zwischen 50 bis 90 Prozent der Kosten erstattet bekommen. Aber wie groß die Summe am Ende ist, weiß keiner“, ist Jansen empört. „Die großen Veranstaltungen kosten rund 30.000 Euro. Wenn bei einer Absage nur die Hälfte erstattet würde, wären die Vereine pleite“, so der Präsident.