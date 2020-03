Opladener Straße : Karambolage nach Krampf in Reusrath

Langenfeld Bei dem Unfall am Mittwochabend wurden vier Autos demoliert.

In Reusrath ist es am Mittwochabend zu einem Unfall mit vier Autos und einem Gesamtschaden von mindestens 16.000 Euro gekommen. Die Unfallverursacherin erlitt zunächst einen Krampf und dann einen Schock. Laut Polizei war die Leverkusenerin (31) gegen 21.10 Uhr mit ihrem Skoda Roomster auf der Opladener Straße in Richtung Opladen unterwegs, als sie nach eigenen Angaben auf Höhe eines Grillrestaurants einen Krampf bekam und die Kontrolle über ihr Auto verlor. Das prallte mit hoher Wucht gegen einen am Straßenrand geparkten schwarzen Audi. Der wurde auf einen Mazda geschoben, der wiederum einen vor ihm stehenden Peugeot beschädigte. Die unter Schock stehende Leverkusenerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Skoda wie auch der Audi mussten abgeschleppt werden.