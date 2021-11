Winkelsweg in Langenfeld : Ampel ausgefallen: Karambolage auf Kreuzung

Winkelsweg in Langenfeld

Langenfeld Während des Einsatzes kam es, im Bereich der Unfallstelle, zu Verkehrsbehinderungen.

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Richrather Straße / Winkelsweg gerufen worden. Dort stießen drei Autos zusammen. Eine Person erlitt Verletzungen und wurde nach rettungsdienstlicher Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ausgelaufene Betriebsmittel mussten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgestreut werden. Während des Einsatzes kam es, im Bereich der Unfallstelle, zu Verkehrsbehinderungen. Zum Unfallzeitpunkt soll, laut offiziellen Informationen, die Ampelanlage ausgefallen sein, so die Feuerwehr.