Vor der Kommunalwahl : Vereine fühlen Kandidaten auf den Zahn

Die Stadtspitze beschreibt Langenfeld gerne als Sportstadt, in der viel für den Breitensport, den Gesundheitssport und auch den Wettkampfsport getan wird. Viele örtliche Vereine sehen aber auch Probleme, und zwar nicht nur aktuell wegen der Corona-Pandemie. Wie die sechs bei der anstehenden Kommunalwahl zur Wahl sehenden Parteien das Engagement der rund 60 Vereine in Langenfeld bewerten, wurde jetzt in einer Fragerunde diskutiert. Karl-Heinz Bruser, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, hatte in das Vereinsheim des Schützenvereins Langenfeld 1843 an der Langforter Straße eingeladen.