Kultur in Richrath Kammerkonzert: Aus alter und neuer Welt

Das Frühjahr ist die Zeit der kleinen feinen Konzerte. So beginnt der März mit einem Kammermusikkonzert. Unter dem Titel „Aus Alter und Neuer Welt“ tritt das Equinox-Streichquartett aus Wuppertal am Samstag, 2. März, um 17 Uhr mit einem Kammerkonzert in der Richrather Lukaskirche, Kaiserstraße 12, auf. Die Musiker möchten ihr Publikum mit zeitlosen Melodien verzaubern. Bei dem Konzert handelt es sich nicht nur um eine Hommage an Klassik und Romantik, es bietet mit der Welturaufführung eines jungen, bulgarischen Komponisten auch Räume, um neue Horizonte zu erkunden.