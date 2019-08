Langenfeld : Schabenplage in ehemaligem Restaurant

LANGENFELD Mitten in der Langenfelder City beseitigen Kammerjäger Schaben in den Räumen des unlängst geschlossenen Restaurants „Cratos“.

Was da im Schaufenster des geschlossenen Restaurants „Cratos“ mitten in der City buchstäblich auf der Speisekarte steht, macht keinen Appetit. Es ist eine Insektenfalle – und in der klebt unverkennbar eine Küchenschabe. Das Schaustück ist kein verirrtes Einzelexemplar. Zu Hunderten wimmelten die Krabbeltiere bis vor kurzem in den seit Wochen verriegelten Restauranträumen, vermehrten sich rasch und breiteten sich aus. Jetzt sind auf Geheiß des städtischen Ordungsamts professionelle Kammerjäger zugange und haben die Schabenplage schon deutlich verringert. Doch im Verborgenen tummeln sich Krabbeltiere in den vis-a-vis der Stadthalle gelegenen Räumen weiterhin.