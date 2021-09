Kammerchor Langenfeld : Kammerchor sucht Bass

Langenfeld Der Langenfelder Kammerchor probt für das Weihnachtskonzert. Dafür sucht er jetzt dringend noch Bass-Stimmen. Projektsänger willkommen.

(og) Nach der Sommerpause ist der Kammerchor Langefnled (RP-Archivfoto: rm-) in die Vorbereitung für das geplante Weihnachtskonzert am 19.Dezember eingestiegen. Die Zuhörer können sich auf abwechslungsreiche, weihnachtlicher Chormusik aus verschiedenen Epochen freuen, kündigt der Vorsitzende Klaus Meiser an. In diesem Jahr lege der Chor den Schwerpunkt auf stimmungsvolle und harmonische Werke. Aber: „Wir brauchen dringend Verstärkung im Bass“, sagt Meiser. „Sänger mit Spaß an einer weiten Spanne verschiedener Chormusik sind herzlich willkommen, auch als Projektsänger nur für dieses Konzert.“ Zur intensiven Vorbereitung gehört für Meiser eine besondere Stimmbildung. Die Proben dafür sind donnerstags ab 19.30 Uhr. Wer sich einen Eindruck vom Chor und seinem Repertoire machen möchte, kann sich über die digitale Visitenkarte auf der Homepage www.kammerchor-langenfeld.de informieren.