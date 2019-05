Lokale Kultur : Kammerchor freut sich über Gastsänger

Langenfeld/Solingen Am Sonntag singen die Langenfelder in einer Solinger Kirche.

Der Kammerchor Langenfeld gestaltet am Sonntag, 9.30 Uhr, einen Gottesdienst in St. Josef in Solingen-Krahenhöhe. Zudem weist der Verein bereits auf seinen Chor-Workshop am Wochenende 7./8. September hin. Erarbeitet werden dann einige leicht erlernbare Stücke. Das Erarbeitete führen die Sänger in einem Gottesdienst mit anschließender kurzer Matinee in der Reusrather Martin-Luther-Kirche auf. Ein weiteres Projekt ist das November-Konzert am 3.11. mit Händel, Mozart und Fauré als Schwerpunkt. Wer Lust hat auf diese abwechslungsreiche Chormusik – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen. Einfach vorbeikommen und ausprobieren. Geprobt wird jeden Donnerstag von 19.30 bis 21.30 Uhr im Sängerheim Jansenbusch 13. Weitere Infos bei Chorleiter Christoph Willer, Telefon 0171 2027029, oder Gabi Meiser, Telefon 02173 76973.