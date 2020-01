Bildung : Wetterballon fliegt vom KAG bis in den Harz

Langenfeld Der Informatik-Kurs des Langenfelder Konrad-Adenauer-Gymnasiums beschäftigt sich seit Sommer mit einem Stratosphärenflug-Projekt. Jetzt bejubelte die ganze Schule den Ballonstart.

Der Countdown läuft von zehn bis null. Dann lässt Informatiklehrer Manuel Schröer das Seil los. Der mit Helium befüllte Wetterballon, der eine Box samt Mess-Sonde an einer Leine in den Himmel zieht, steigt in rasantem Tempo hoch und verschwindet in den Wolken. Die meisten Schüler haben ihre Smartphones gezückt. Der Jubel auf dem Schulhof des Langenfelder Konrad-Adenauer-Gymnasiums kennt keine Grenzen. Auch Schulleiter Stephan Wippermann-Janda ist ganz begeistert, was seine Neuntklässler da auf die Beine gestellt haben.