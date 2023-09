Haushaltseinbringung 2024 Kämmerer stellt auch Gebühren auf den Prüfstand

„Den Kommunen in der Bundesrepublik und besonders in NRW ging es noch nie so schlecht wie heute“, eröffnet Schneider seine Haushaltsrede. Schneider rechnet damit, dass nach den Tarifverhandlungen sechs Millionen Euro mehr Gehalt gezahlt werden müsse. Mit fünf Millionen Euro zusätzlicher Belastung für den Haushalt rechnet er für die gestiegenen Energiekosten und die Inflation. Das habe auch Auswirkungen auf die Kreisumlage, die voraussichtlich um 7,5 Millionen Euro steigen werde. Darüber hinaus würde die so genannte Corona-Isolierung – eine Form der Abschreibung – ab 2024 wegfallen, was den Langenfelder Haushalt rechnerisch mit knapp zehn Millionen Euro zusätzlich belaste. Das seien ungefähr 20 Millionen Euro obendrauf, die an anderer Stelle eingespart werden müssten, bilanziert er vorsichtig.