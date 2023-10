Interview Max Uthoff Alles im Wunderland?

Uthoff Ich brauche beides: Das Arbeiten im Kollektiv für die Anstalt, als auch ohne Rücksicht auf der Bühne Dinge in meiner eigenen Sprache zu sagen. Die Arbeit fürs Fernsehen macht Spaß, weil man mit kreativen, wunderbaren Menschen an etwas bastelt, was dann aber in 45 Minuten erzählt wird und vorbei ist. Gerade in dem Moment, an dem man sich sagt: „Lasst uns damit auf Tour gehen“. Beim Solo „auf der Bühne“ ist man zwar einsamer, bekommt aber jeden Abend Feedback und wird in seinen Ansichten wahrgenommen. Letztlich lebe ich so ein zweifaches Privileg, daher keine Beschwerde meinerseits.