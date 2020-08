Reusrather Platz : Kabarettist Jürgen Becker hat die Kirche im Rücken

Langenfeld Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker hat auf dem Reusrather Platz das in Abstandskreisen sitzende Publikum in der Schauplatz-Reihe „Sommerfrische unterwegs“ bestens unterhalten.

„Was für ein schönes Bild: Nirgendwo sind die Coronaregeln so wunderbar eingehalten worden wie heute in Reusrath“, freut sich Jürgen Becker, als der begeisterte Begrüßungsapplaus verebbt ist. Großes Lob erhält auf dem Reusrather Platz das Schauplatz-Team, das mit seinem Open-Air-Konzept von „Sommerfrische unterwegs“ jetzt die Ortsteile mit Veranstaltungen nach Corona-Vorschriften belebt. Für das Kölner Kabarett-Urgestein ist ein Platz, auf dem das Publikum auf Stühlen in sorgsam aufgemalten Corona-Abstandskreisen in seinem Erleben separiert ist, kein ernsthaftes Probem.