Langenfeld Das JuZe kümmert sich auch um die Gesundheit

Die Corona-Zeit mit ihren Einschränkungen des sozialen Lebens wirkt noch immer nach: Mehr Jugendliche als früher fühlten sich unwohl bis depressiv. Schon in 2023 hat sich daher das Jugendzentrum (JuZe) an der Fröbelstraße 17 den Themenschwerpunkt körperliche und psychische Gesundheit gesetzt. Auch in diesem Jahr gibt es neue Angebote, alle kostenlos: Am 15. April wurde eine Laufgruppe installiert, die immer montags, von 18 bis 19 Uhr, trainiert. Die Teilnehmer sind zwischen zwölf und 26 Jahre alt. Das Angebot ist für Einsteiger geeignet und hat zum Ziel, am 28. Juni beim Mittsommernachtslauf der Sparkasse mitzulaufen. Anmeldungen via WhatsApp: 0157-74785842.